Bild узнал о желании ФРГ удвоить парк РСЗО

Германия планирует закупить израильскую РСЗО Euro-PULS, сообщает газета Bild.

По данным издания, РСЗО сможет заменить стоящие на вооружении системы залпового огня Mars II. После закупки парк реактивных систем залпового огня может увеличиться более чем вдвое — до «80 единиц».

Ранее сообщалось, что бюджетный комитет Бундестага 24 мая одобрил выделение €525 млн на закупку 18 танков Leopard 2 современной версии A8 для замены переданных Украине машин.

Обслуживание и ремонт танков Leopard 2А4 и 2А6, которые поставили Украине, будут проходить на заводе Bumar-Łabędy в Гливице, Польша.

Позже Германия обратилась к Швейцарии с просьбой продать ей часть своих законсервированных танков Leopard 2. Федеральный совет Швейцарии поддержал вывод из эксплуатации 25 Leopard 2 с целью дальнейшей перепродажи.