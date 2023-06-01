Эксперт призвал арестовать редакцию Telegram-канала, заявившего о прорыве ВСУ в Шебекино

Редакцию Telegram-канала, который распространял информацию о прорыве Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Шебекино в Белгородской области, необходимо арестовать, заявил «Общественной службе новостей» военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Ранее оперативный штаб области опроверг информацию о прорыве ВСУ в районе города.

«На мой взгляд, следует немедленно арестовать всю редакцию того канала, который сегодня дурачит наш российский народ, разгоняет панику, врет и брешет о том, что украинские танки прорываются к Шебекино. Скажите, кому нам всем верить в такой ситуации? Главе региона или этим вралям, которые льют воду на украинскую мельницу?» — сказал он.

Эксперт отметил, что российская сторона «проиграет войну», если внутри страны продолжат работать «дезинформационные диверсанты». Однако он добавил, что обстрелы в данном районе ведутся.

«Люди гибнут — вот что правда! Но ведь никто не говорил, что там в Шебекино уже танки ворвались и чуть ли не давят детей своими траками! Знаете, мы с вами долго так не продержимся, если будем разрешать хозяйничать фейкометам в нашем информационном пространстве», — заключил военный обозреватель.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что российские пограничники отбивают атаку ВСУ вблизи МАПП «Шебекино». По его данным, украинские войска находятся примерно в 100 м от российской границы, однако, прорыва ВСУ нет.