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Сотни военных НАТО выдвинулись в Косово

Генсек НАТО Столтенберг сообщил о выдвижении 700 военных альянса в Косово

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Mindaugas Kulbis/AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после прибытия на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран — членов организации заявил, что 700 военных альянса выдвинулись в Косово. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, военные НАТО выдвинулись в Косово для поддержки сил альянса.

«Однако это не означает отказа от мирного урегулирования, НАТО полностью поддерживает переговоры (между Белградом и Приштиной. — «Газета.Ru») под эгидой ЕС», — отметил генсек альянса.

Ранее Столтенберг говорил, что НАТО повысит уровень готовности еще одного батальона военных, чтобы он был готов выдвинуться в Косово.

Он также пообещал принять все меры, чтобы у Сил Североатлантического альянса в Косово имелись все возможности для выполнения мандата.

До этого в командовании союзных объединений сил Североатлантического альянса заявляли, что НАТО направит дополнительный многонациональный батальон в Косово в поддержку расквартированных на месте Сил НАТО для Косово.

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