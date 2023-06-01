Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине оценили возможность удара ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту

Глава СНБО Данилов: в вопросе удара Storm Shadow по Крымскому мосту нужна тщательная подготовка

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оценил, возможно ли ударить ракетами большой дальности Storm Shadow по Крымскому мосту. Об этом он рассказал в интервью украинскому «24 каналу».

По его словам, в свое время под ударами окажутся все объекты, которые представляют «угрозу» для Украины. Данилов подчеркнул, что к таким «чувствительным вопросам», как удар по Крымскому мосту, необходимо усердно готовиться, чтобы получить максимальный результат.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

В настоящее время Вооруженные силы Украины используют ракеты Storm Shadow для ударов по другим ракетам, отметил Данилов. Он добавил, что все вопросы касательно применения такого оружия, находятся в компетенции Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и подчеркнул, что украинские военные знают, что делать, когда и как.

11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон отправляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Storm Shadow — крылатая ракета воздушного базирования большой дальности, разработанная Великобританией и Францией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях