На Украине оценили возможность удара ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оценил, возможно ли ударить ракетами большой дальности Storm Shadow по Крымскому мосту. Об этом он рассказал в интервью украинскому «24 каналу».

По его словам, в свое время под ударами окажутся все объекты, которые представляют «угрозу» для Украины. Данилов подчеркнул, что к таким «чувствительным вопросам», как удар по Крымскому мосту, необходимо усердно готовиться, чтобы получить максимальный результат.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В настоящее время Вооруженные силы Украины используют ракеты Storm Shadow для ударов по другим ракетам, отметил Данилов. Он добавил, что все вопросы касательно применения такого оружия, находятся в компетенции Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и подчеркнул, что украинские военные знают, что делать, когда и как.

11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон отправляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Storm Shadow — крылатая ракета воздушного базирования большой дальности, разработанная Великобританией и Францией.