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В США рассказали о проблемах, мешающих контрнаступлению ВСУ

National Review: контрнаступление ВСУ может сорвать низкий моральный дух украинцев

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Sofiia Gatilova/Reuters

Обозреватель издания National Review Майкл Брендан Доэрти написал в своей статье, что низкий моральный дух украинцев может сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как считает журналист, состояние украинского общества демонстрирует, что президент страны Владимир Зеленский столкнулся с проблемами.

По его словам, «одними из возможных признаков проблем» могут быть сообщения о том, что Украина испытывает трудности при вербовке и мобилизации солдат для своего контрнаступления. Автор публикации предположил, что пессимистичные настроения среди украинцев во многом возникли из-за потери Артемовска (украинское название — Бахмут).

Он также отметил, что Запад вынуждает начать контрнаступление ВСУ, несмотря на тяжелую ситуацию для Киева. Тем самым Запад ставит главу украинского государства в затруднительное положение, указал Доэрти.

Недавно координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украина собирается начать контрнаступление против России этим летом.

29 мая Зеленский сообщил об утверждении сроков контрнаступления ВСУ.

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