«Солнцепек» в ЛНР нанес удар по бригаде украинской теробороны

Российская тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Солнцепек» на территории ЛНР нанесла удары по подразделениям украинских войск, сообщил в интервью РИА Новости руководитель пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

По предоставленным им данным, в ходе боевых действий на Купянском направлении вблизи поселка Новоселовское подразделение радиационной, химической и биологической защиты группировки «Запад» из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» были нанесены удары по позициям 103-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» поразила три опорных пункта ВСУ в районе Первомайского на территории ДНР. Кроме того, 29 апреля системы «Солнцепек» нанесли удары по двум опорным пунктам украинских войск под Марьинкой в ДНР. При этом ВСУ понесли потери — было ликвидировано 10 украинских военнослужащих.

На вооружении российской армии в настоящее время находятся ТОС-1А «Солнцепек», ожидается принятие огнеметной системы следующего поколения «Тосочка».