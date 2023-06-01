В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации уничтожили последний боевой корабль Военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко».

По заявлению ведомства, удар был произведен 29 мая «высокоточным оружием» по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.