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Пентагон заключил контракт на закупку ПВО Gepard для Украины

Пентагон заключил контракт на закупку систем ПВО Gepard на $118,3 млн для помощи Украине

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Hans-Hermann Buhling/Wikipedia

Минобороны США и американская компания Global Military Products заключили контракт на закупку и поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) Gepard в рамках бюджета на помощь Украине. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Пентагона.

«Global Military Products Inc, Тампа, Флорида, получила контракт на 118,3 миллиона долларов с фиксированной ценой на закупку и поставку систем ПВО Gepard 35-мм», — сказано в документе.

В тексте указывается, что предполагаемая дата исполнения контракта — 30 мая 2024 года.

Согласно отчету, средства на выполнение данного заказа предусмотрены в рамках «инициативы по помощи в безопасности» Киеву.

31 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, куда войдут, в частности, боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с высшим командным составом вооруженных сил страны вопросы комплектования и работу системы противовоздушной обороны.

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