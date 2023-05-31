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Власти Липецкой области готовы приютить жителей Белгородской области в связи с обстрелами

В Липецкой области предоставят пункты размещения жителям Белгородской области

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что его регион готов принять жителей Белгородской области из районов, которые в настоящее время находятся под обстрелом со стороны ВСУ, и предоставить им для проживания пункты временного размещения. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Их уже подготавливают, необходимая помощь будет оказана», — указал губернатор.

Артамонов также добавил, что 50 белгородских школьников скоро приедут отдохнуть в детский летний лагерь «Прометей» и пообещал предоставить им все условия для комфортного проживания.

«Липецкая область всегда готова помогать, особенно когда речь идёт о безопасности детей», — заключил он.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что детей из приграничных Шебекино и Грайворона вывезут в Воронеж из-под обстрелов. Он сообщил об этом на следующее утро после очередных «прилетов», когда пострадали четыре человека.

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Обстрелы Белгородской области
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