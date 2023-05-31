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Замглавы МИД указал, что Россия не планирует наступательные действия на ЗАЭС

Замглавы МИД Грушко сообщил, что Россия не будет размещать военные силы и технику на ЗАЭС

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что страна никогда не размещала воинские контингенты и военную технику для наступательных действий на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) и не будет это делать. Об этом говорится в его комментарии на сайте министерства.

«В свете упомянутых в заявлении гендиректора МАГАТЭ рекомендаций по укреплению безопасности ЗАЭС мы продолжим обеспечивать защиту станции таким образом, чтобы не дать возможность Киеву и «коллективному Западу» их грубо и безответственно нарушать», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что российская сторона «никогда не размещала и не планирует размещать на территории ЗАЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий».

Грушко добавил, что на территории станции расположены силы РФ, необходимые для ее охраны от «нападений» ВСУ и ликвидации возможных последствий украинских атак.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил в эфире телеканала «Россия 24», что РФ готова к созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС и это «абсолютно реально».

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