Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Белоруссии прокомментировал соглашение с Россией о ядерном оружии

Глава МО Белоруссии назвал соглашение с Россией о ЯО мерой для охлаждения риторики Запада

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск ожидает, что договоренности с Российской Федерацией о размещении в стране тактического ядерного оружия смогут охладить воинственную риторику соседних западных стран и Украины. Об этом министр сказал в ходе своего выступления в нижней палате парламента, передает РИА Новости.

Кроме того, отметил Хренин, Белоруссия рассчитывает, что эти договоренности не допустят более глобального военного противостояния.

«Это та действенная мера, которая должна охладить агрессивный характер и воинственную риторику, идущую от наших соседей, и не допустить перерастания в какую-то более глобальную, масштабную войну», — сказал он.

Глава белорусского оборонного ведомства также указал, что на сегодняшний день принимаемых белорусскими вооруженными силами мер по обеспечению безопасности, в том числе совместных с Россией, достаточно.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о конкретном количестве и местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов на территории республики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях