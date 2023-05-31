Министр обороны Белоруссии прокомментировал соглашение с Россией о ядерном оружии

Глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск ожидает, что договоренности с Российской Федерацией о размещении в стране тактического ядерного оружия смогут охладить воинственную риторику соседних западных стран и Украины. Об этом министр сказал в ходе своего выступления в нижней палате парламента, передает РИА Новости.

Кроме того, отметил Хренин, Белоруссия рассчитывает, что эти договоренности не допустят более глобального военного противостояния.

«Это та действенная мера, которая должна охладить агрессивный характер и воинственную риторику, идущую от наших соседей, и не допустить перерастания в какую-то более глобальную, масштабную войну», — сказал он.

Глава белорусского оборонного ведомства также указал, что на сегодняшний день принимаемых белорусскими вооруженными силами мер по обеспечению безопасности, в том числе совместных с Россией, достаточно.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о конкретном количестве и местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов на территории республики.