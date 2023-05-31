Захарова назвала позицию Запада по атаке беспилотников на Москву «подлейшей»

Запад занял «подлейшую позицию» по атакам беспилотников на Москву, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

«Это, конечно, абсолютно подлейшая позиция. Другого нет ни слова, ни определения: видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это – пропаганда», – цитирует Захарову «Москва 24».

Во вторник, 30 мая, Минобороны РФ сообщило, что Киев предпринял попытку террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, напоминает сайт «Подмосковье сегодня».

По данным ведомства, Украина совершила атаку на столицу России восемью БПЛА. Все они были сбиты.