Украинские солдаты иногда очень странно ведут себя на поле боя, рассказал РИА Новости снайпер группировки Вооруженных сил России «Юг».

«Были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шел», — сказал он.

По его словам, это выглядело отчаянно. Снайпер предположил, что бойцы что-то принимали и после этого шли в атаку.

В ноябре прошлого года российские бойцы рассказали, что солдаты 92-й бригады Вооруженных сил Украины шли в атаки в Харьковской области под действием наркотиков и психотропных веществ.

Ранее пленный боевик украинского националистического полка «Азов» (организация запрещена в России) Ренат Алиев признался, что больше половины его сослуживцев принимали наркотические препараты — в основном марихуану и кетамин.