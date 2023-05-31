Обозреватель The Telegraph усомнился в эффективности F-16 для контрнаступления ВСУ

Журналист Бен Фармер заявил в статье для The Telegraph, что истребители F-16 вряд ли повлияют на ход анонсируемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Обучение пилотов <…> займет минимум четыре месяца, хотя некоторые прогнозы предполагают больше времени», — написал он.

По его словам, использование западных наемников могло бы сэкономить время, однако это «слишком серьезная затея».

«Это значит, что F-16 вряд ли сыграют роль в скором контрнаступлении», — добавил Фармер.

Также отмечается, что потребуется много времени для доставки самолетов на Украину.

На прошлой неделе подполковник армии США Дэниел Дэвис указал, что американские истребители F-16 в случае передачи украинской армии ждет уничтожение, как и украинские МиГ-29.

При этом ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявлял, что не ждет участия истребителей F-16 в боевых действиях во время предполагаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины.