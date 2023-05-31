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Из-за пуска ракеты КНДР началось заседание Совета нацбезопасности Японии

Совет нацбезопасности Японии под руководством Кисиды начал обсуждение пуска ракеты КНДР

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Reuters

В связи с запуском ракеты-носителя КНДР в Токио началось заседание Совета национальной безопасности Японии, сообщает агентство «Киодо Цусин».

В заседании Совета принимают участие глава японского правительства Фумио Кисида и руководители ряда ведомств.

Кисида заявил, что сведений об ущербе в результате пуска северокорейской ракеты не поступало. Премьер-министр подчеркнул, что власти продолжают анализировать полученные данные о запуске Пхеньяном ракеты.

Ранее сообщалось, что запущенная КНДР в южном направлении космическая ракета-носитель пролетела над Желтым морем и не затронула столичный регион Южной Кореи.

Южнокорейские военные утверждают, что северокорейская ракета не смогла достичь точки приземления, намеченной Пхеньяном, и исчезла с радаров.

После пуска ракеты КНДР в Сеуле была объявлена воздушная тревога. «Граждан просим подготовиться к эвакуации, подготовиться в первую очередь эвакуировать детей, пожилых», — говорится в сообщении, разосланном гражданам на телефоны. Кроме того, объявление о тревоге прозвучало по громкоговорителям на улицах Сеула.

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