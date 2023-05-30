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Глава МАГАТЭ назвал пять принципов по защите Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси озвучил принципы защиты ЗАЭС, включающие запрет на обстрел станции

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН назвал пять принципов по защите Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

В числе озвученных главой МАГАТЭ положений — запрет на ведение огня с территории станции и в ее сторону, а также в сторону ее реакторов, персонала и хранилищ отработанного топлива.

Кроме того, ЗАЭС не должна использоваться для размещения тяжелых вооружений и военных. На станции также необходимо обеспечить безопасность внешних линий энергоснабжения. Глава Магатэ также указал, что все структуры ЗАЭС, необходимые для ее работы, должны быть защищены от нападений и диверсий.

«Нельзя предпринимать действия, подрывающие эти принципы», — подчеркнул Гросси.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявлял, что слова Главного управления разведки Министерства обороны Украины о подготовке Россией провокации на Запорожской атомной электростанции является попыткой вернуть тему демилитаризации ЗАЭС в повестку. Он отмечал, что ослабление войск Росгвардии, которая осуществляет охрану станции, «может моментально привести к попытке силового захвата станции».

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