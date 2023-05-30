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Шойгу раскрыл потери ВС Украины за май

Шойгу заявил, что ВСУ в мае потеряли 16 тысяч военных, 21 самолет и более 400 танков

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации в течение мая уничтожили более 16 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом он сказал на селекторном совещании, передает РИА Новости.

Кроме того, за этот период в зоне специальной военной операции было ликвидировано 16 самолетов ВСУ, пять вертолетов, 466 беспилотников, более 400 танков и других бронемашин, а также 238 орудий полевой артиллерии и минометов, добавил министр.

Также Шойгу сообщил, что ВС РФ поразили еще один комплекс Patriot в Киеве за последние дни.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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