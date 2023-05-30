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В Косово пострадали 30 миротворцев НАТО

В НАТО сообщили, что из-за столкновений в Звечане в Косово пострадали 30 миротворцев

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Laura Hasani/Reuters

Миссия НАТО в Косово и Метохии (KFOR) сообщила, что во время столкновений в косовской Звечане пострадали 30 миротворцев, их которых 19 человек венгры, а 11 — итальянцы. Об этом говорится в сообщении миссии в Twitter.

«Число миротворцев, получивших ранения во время вчерашнего неспровоцированного насилия в муниципалитете Звечан, составляет 30 человек. Одиннадцать солдат из итальянского контингента и 19 из венгерского контингента получили множественные ранения, включая переломы и ожоги из-за самодельных взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Ранее директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович обвинил премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в намерении «поджечь» весь регион Западных Балкан. По его словам, в результате вчерашней акции с сербской стороны пострадали 52 человека, у троих из них диагностировали тяжелые ранения.

29 мая тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были направлены военные контингента НАТО KFOR. За ними встали крупные силы косовской полиции, которые не допускали косовских сербов к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между гражданами и силовиками.

30 мая косовские сербы вновь собрались перед зданиями муниципалитетов.

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