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СМИ: Украина пытается запугать Россию диверсиями перед наступлением

FT: Украина начала серию дерзких операций, чтобы подорвать моральный дух российской армии

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Gleb Garanich/Reuters

Перед наступлением Киев пытается подорвать дух россиян с помощью диверсий. Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывают, что это заставит Армию России передислоцировать войска. Об этом сообщает газета Financial Times.

Издание цитирует высокопоставленного украинского чиновника, который заявлял, что «успешное наступление начинается с успешного психологического наступления».

«Рейд и другие действия, были направлены на то, чтобы нанести удар по моральному духу и заставить их передислоцировать войска вдоль границы», — пояснил источник.

При этом он добавил, что Киев пока не видел признаков перемещения российских войск.

Чиновник также отметил, что «формирующие операции» — это часть стандартной военной практики. По его словам, эти операции направлены на то, чтобы обмануть противника и изменить ситуацию на поле боя перед большим контрнаступлением.

Ранее командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявлял, что «скоро наступит» время перехода Вооруженных сил Украины к наступлению.

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