Mash: ВСУ обстреляли несколько промышленных предприятий в Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли три промышленных предприятия в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, ВСУ выпустили 30 снарядов калибра 152 миллиметра и попали в завод по производству стекла для часов Apple Watch — «Монокристалл». Также обстрелу подверглись территории компаний «Аллнекс» и «Клик».

Отмечается, что на заводе «Аллнекс» повреждено производственное здание. Пострадали четыре сотрудника предприятия, у них диагностировали ожог верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения.

На «Монокристалле» повреждена электроподстанция и газопровод.

На территории «Клика» повреждена система охлаждения административного здания и цех синтеза лаков. Из гражданской инфраструктуры в Шебекино повреждены два автомобиля и жилой дом.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что при обстреле предприятия в городе Шебекино со стороны ВСУ пострадали четыре человека.