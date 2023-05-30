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В Госдуме назвали возможную причину атаки беспилотников на Москву и Подмосковье

Депутат Свинцов: атака беспилотников на Москву и Подмосковье стала попыткой Украины оправдать сорванное контрнаступление

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Украина совершила атаку беспилотников на Москву и Подмосковье, чтобы оправдаться за несостоявшееся контрнаступление, заявил Life депутат Госдумы Андрей Свинцов.

«Это очередная провокация киевских властей, которые уже несколько месяцев обещали мощное контрнаступление, которое по факту выразилось в попытках прорвать небольшие отрезки фронта или выразилось вот в таких бесконечных провокациях против мирных граждан», — сказал он.

Депутат отметил, что украинская сторона совершает попытки угрожать не только приграничным регионам, но теперь и Московскому региону. Свинцов высказал убеждение, что системы противовоздушной обороны (ПВО) смогут и дальше эффективно останавливать подобные провокации.

«Ну а на фронте Российская армия продолжит планомерное наступление, и продвижение фронта будет в сторону Киева. Ни шагу назад», — добавил парламентарий.

30 мая в Минобороны России рассказали, что в атаке были задействовано восемь беспилотников. По его данным, три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, другие пять дронов — сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.

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