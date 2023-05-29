Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на двух направлениях за сутки

Министерство обороны России сообщило, что за сутки боев на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми до 140 бойцов.

По данным МО РФ, на этих направлениях Вооруженные силы России (ВС РФ) за сутки уничтожили две гаубицы Д-30, а также уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Отрадное в Запорожской области.

При этом, согласно очередной сводке Минобороны РФ, за сутки боев на Донецком направлении ВС РФ ликвидировали два украинских склада боеприпасов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские артиллеристы и авиация на Купянском направлении поразили подразделения Вооруженных сил Украины. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловака, Глушковка Харьковской области и Стельмаковка ЛНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.