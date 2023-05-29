В офисе Зеленского напомнили блогерам и чиновникам о недопустимости хайпа на работе ПВО

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале напомнил чиновникам и блогерам, что нельзя публиковать информацию о работе систем противовоздушной обороны в условиях военного времени.

«Хайп дороже жизни? По всей стране – воздушная тревога. Какими еще словами... нужно объяснять каждому чиновнику областной военной администрации, мэрам и инстаграм*-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО», — задался вопросом Подоляк.

Он подчеркнул, что публикацию такого рода информации, которая несет угрозу национальной безопасности и обороне Украине, можно рассматривать как преступную халатность. В случае чиновников, это злоупотребление сведениями, к которым они имеет доступ по долгу работы.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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