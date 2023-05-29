Военная операция на Украине. День 460-й

ВСУ обстреляли населенный пункт Корсунка Новокаховского городского округа Херсонской области. В результате пострадали два человека, сообщили в пресс-службе администрации городского округа — ТАСС.
Российские военнослужащие взяли в плен за последние двое суток в районе поселка Белогоровка в ЛНР свыше 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и заняли выгодные позиции на данном участке линии боевого соприкосновения, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко.
В ЛНР сообщили об оставлении ВСУ позиции на купянском направлении из-за сильных дождей — ТАСС.
В Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой областях и на окраинах Киева минувшей ночью прозвучали взрывы — ТАСС.
ВСУ за сутки 43 раза наносили удары по населенным пунктам ДНР, ранены пять мирных жителей — ТАСС.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передаче антидроновых комплексов российским бойцам в ДНР — ТАСС.