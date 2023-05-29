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Политика

Военная операция на Украине. День 460-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 460-й день

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Николай Тришин/ТАСС
На всей территории Украины минувшей ночью объявляли воздушную тревогу. СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области. Взрывы также были слышны в Кременчуге и Одессе, в Полтавской, Хмельницкой областях и на окраинах Киева. В порту Одессы произошел пожар. В ЛНР сообщили об оставлении ВСУ позиции на купянском направлении из-за сильных дождей. ВСУ за сутки 43 раза наносили удары по населенным пунктам ДНР, ранены пять мирных жителей. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:25

ВСУ обстреляли населенный пункт Корсунка Новокаховского городского округа Херсонской области. В результате пострадали два человека, сообщили в пресс-службе администрации городского округа — ТАСС.

08:21

Российские военнослужащие взяли в плен за последние двое суток в районе поселка Белогоровка в ЛНР свыше 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и заняли выгодные позиции на данном участке линии боевого соприкосновения, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко.

08:14

На Украине сообщили о пожаре в порту Одессы — ТАСС.

08:13

В ЛНР сообщили об оставлении ВСУ позиции на купянском направлении из-за сильных дождей — ТАСС.

08:11

В Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой областях и на окраинах Киева минувшей ночью прозвучали взрывы — ТАСС.

08:09

Посол ЦАР в РФ заявил, что США должны перестать накачивать Украину вооружением — ТАСС.

08:08

На всей территории Украины минувшей ночью объявляли воздушную тревогу — ТАСС.

08:06

СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области Украины — ТАСС.

08:04

В Кременчуге и Одессе минувшей ночью были слышны взрывы — ТАСС.

08:03

ВСУ за сутки 43 раза наносили удары по населенным пунктам ДНР, ранены пять мирных жителей — ТАСС.

08:02

08:01

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передаче антидроновых комплексов российским бойцам в ДНР — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 460-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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