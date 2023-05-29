Военная операция на Украине. День 460-й

На всей территории Украины минувшей ночью объявляли воздушную тревогу. СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области. Взрывы также были слышны в Кременчуге и Одессе, в Полтавской, Хмельницкой областях и на окраинах Киева. В порту Одессы произошел пожар. В ЛНР сообщили об оставлении ВСУ позиции на купянском направлении из-за сильных дождей. ВСУ за сутки 43 раза наносили удары по населенным пунктам ДНР, ранены пять мирных жителей. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.