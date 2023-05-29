При обстреле Белгородской области пострадали несколько человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что при обстреле предприятия в городе Шебекино со стороны ВСУ пострадали четыре человека.

«Есть четверо пострадавших — мужчины, сотрудники предприятия, доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он.

Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области попал под обстрел при посещении Шебекино. Гладков отмечал, что 27 мая стал самым тяжелым днем для округа, поскольку город подвергся обстрелу пять раз. Кроме этого, погиб один человек, еще трое получили ранения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.