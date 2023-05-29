В Киеве произошли взрывы

Несколько взрывов произошли в Киеве. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

Также, согласно онлайн-карте Минцифры Украины, в Киеве, Киевской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.

Ранее утром также сообщалось, что взрывы произошли в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях Украины.

До этого стало известно, что серия взрывов произошла в Кировоградской области Украины.

С октября 2022 года российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. По словам Путина, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.