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Российские военные предотвратили попытку украинских войск зайти в Лобковое

Рогов заявил, что силы РФ пресекли попытку ВСУ зайти в Лобковое в Запорожской области

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российским силам удалось предотвратить новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) зайти в населенный пункт Лобковое в Запорожской области. Об этом Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

«Пресечена очередная попытка ВСУ зайти в Лобковое в Запорожской области. Это далеко не первый подобный случай на данном участке запорожского фронта», — отметил он.

Ранее Владимир Рогов утверждал, что Украина готовит операцию по захвату Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что ВСУ готовят операцию по обстрелам и форсированию Днепра с высадкой десанта, но украинские СМИ при этом, подчеркнул Рогов, формируют мнение, что виновницей возможной ядерной катастрофы будет только Россия.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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