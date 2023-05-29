Появилось видео обстрела Шебекино в Белгородской области

Прямо сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Шебекино в Белгородской области. Город находится под массированным обстрелом, сообщает Telegram-канал Shot.

«Бьют по подстанции и промзоне», — уточняется в публикации.

Отмечается, что информация о пострадавших в данный момент уточняется.

Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел при посещении Шебекино. Гладков отмечал, что 27 мая стал самым тяжелым днем для округа, поскольку город подвергся обстрелу пять раз. Кроме этого, погиб один человек, еще трое получили ранения.

До этого Гладков сообщал о гибели охранника и ранении двух подростков при обстреле Шебекино со стороны Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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