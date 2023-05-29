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ТАСС: российские военные поразили командный пункт ВСУ под Марьинкой

ТАСС: пункт ВСУ под Марьинкой уничтожен расчетом миномета 2С4 «Тюльпан»

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Bernadett Szabo/Reuters

Командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Марьинкой уничтожен расчетом миномета 2С4 «Тюльпан» Южной группировки войск, сообщил ТАСС командир расчета с позывным «Связист».

«В основном мы работаем именно по укрепрайонам — по лесопосадкам, по траншеям, окопам, блиндажам, дотам», — сказал он.

Однако на Марьинском направлении, по его словам, работают по зданиям. И в этот раз удалось нанести удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ.

Удар, как отметил «Связист», был нанесен снарядами 3Ф5 – «Смельчак», которые корректируются благодаря лазеру.

Также для уничтожения опорных пунктов ВСУ в Марьинке расчеты «Тюльпана» используют мины 3Ф2 – «Дельфин». «Дальность ее полета — до 9 км, имеет три вида взрывателей — это обычный осколочно-фугасный, малое замедление и большое замедление», — добавил военнослужащий.

Ранее российский солдат рассказал, что ВСУ в Марьинке напуганы.

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