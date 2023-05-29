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ВКС передали пистолет-пулемет ППК-20

Главный конструктор «Калашникова» Уржумцев: ВКС передали пистолет-пулемет ППК-20 для НАЗ

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kalashnikovgroup.ru

Концерн «Калашников» уже передал пистолет-пулемет ППК-20 калибра девять миллиметров Воздушно-космическим силам (ВКС) России для комплектации носимого аварийного запаса (НАЗ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного конструктора концерна Сергей Уржумцев.

ППК-20 разработали на базе пистолета-пулемета «Витязь-СН». Новое оружие отличается меньшей массой и возможностью использования быстросъемного прибора малошумной и беспламенной стрельбы. Он оснащен складным прикладом, пистолетной рукояткой и новым переводчиком огня. Для ППК-20 используется бронебойный патрон 7Н21.

«Концерн «Калашников» в 2022 году выполнил 45 контрактов государственного оборонного заказа и 24 договора по линии военно-технического сотрудничества, а также произвел работы по организации лицензионного производства по одному контракту.

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