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Израильские самолеты выпустили ракеты по пригородам Дамаска

SANA: воздушные удары Израиля по предместьям Дамаска не привели к жертвам

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Nir Elias/Reuters

Израильские самолеты нанесли ракетные удары по предместьям сирийской столицы Дамаска, сообщает информационное агентство SANA.

Источник в Министерстве обороны Сирии информировал, что в ночь с 28 на 29 мая израильская авиация выпустила со стороны Голанских высот ракеты по окрестностям Дамаска. По его словам, сирийское ПВО смогло сбить несколько израильских ракет.

Израильские удары были нанесены по позициям сирийской армии. Утверждается, что потерь среди сирийских военных нет. Нанесен был лишь материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что самолеты ВВС Израиля атаковали военные позиции в окрестностях сирийского города Алеппо, расположенного в 360 км от Дамаска. При отражении израильской воздушной атаки в Алеппо погиб один сирийский военнослужащий, еще семеро получили ранения. Из-за ракетного удара аэропорт в Алеппо приостановил работу. Сирийские средства ПВО открыли заградительный огонь и поразили несколько ракет.

30 марта четыре F-16 ВВС Израиля нанесли удар по пригороду Дамаска. В результате повреждения получили четыре здания, в том числе поликлиника в районе Кафр-Суса.

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