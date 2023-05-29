«Киодо Цусин»: Разведывательный спутник КНДР будет запущен между 31 мая и 11 июня

Северная Корея в ближайшие дни произведет запуск разведывательного спутника, сообщает японское информационное агентство «Киодо Цусин».

Власти КНДР связались с береговой охраной Японии и предупредили о том, что они в период с 31 мая до 11 мая из-за запуска спутника установят опасную зону на море.

Предполагается, что Пхеньян готовится к запуску баллистической ракеты большой дальности. Японское правительство выступило с призывом соблюдать выдержку и быть готовым к чрезвычайным обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично ознакомился с работой комитета по подготовке к запуску первого северокорейского военного разведывательного спутника. Ким Чен Ын подчеркнул стратегический характер военных разведывательных спутников. Глава КНДР утвердил будущий план действий комитета по подготовке к запуску военных разведывательных спутников.

В апреле Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян запустит военный спутник-разведчик, как и было запланировано ранее. Он также поручил развернуть группировку аналогичных космических аппаратов, чтобы повысить разведывательные возможности Северной Кореи.