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СМИ сообщили об агрессивной мобилизации на Украине перед контрнаступлением

The Telegraph: на Украине перешли к агрессивной мобилизации в преддверии контрнаступления

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Власти Украины перешли к агрессивным методам мобилизации, пытаясь восполнить потери в преддверии контрнаступления. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph, передает ТАСС.

Издание приводит слова одного из военных Вооруженных сил Украины, которого повторно призвали на военную службу уже после возвращения из плена. По его словам, командование ВСУ пытается увеличить численность личного состава в преддверии контрнаступления. По данным The Daily Telegraph, повестки раздают прямо на улице.

Ранее руководитель пресс-центра украинских сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк заявляла, что военные Украины вполне могут раздавать повестки мужчинам на пляжах. По ее словам, это допускается, поскольку пляжи являются общественным местом.

До этого украинское издание Klymenko Time сообщало, что сотрудники военкомата пришли в один из клубов Харькова и стали раздавать там повестки.

30 января бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал срочно объявить «максимальную мобилизацию», поскольку ситуация на фронте — критическая.

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