Лавров назвал планы по поставкам истребителей Киеву неприемлемой эскалацией

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» назвал планы западных стран поставить американские многофункциональные легкие истребители F-16 Украине «неприемлемой эскалацией». Его слова приводит ТАСС.
«Я думаю, что все-таки есть на Западе разумные люди, которые это понимают», — указал министр.
По мнению Лаврова, решения по поводу оборонной помощи диктуют Вашингтон, Лондон и их сателлиты внутри Евросоюза.
Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что США поставили задачу «расчленить» и ослабить РФ, нанеся ей стратегическое поражение.
«Надеюсь, что разумные люди все-таки будут отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима», — резюмировал он.
Ранее министерство обороны Украины сообщало, что для полного возвращения контроля над территориями Украине необходимо 48 самолетов F-16.
Военный аналитик Шон Белл высказал мнение, что истребители F-16, которые Запад намерен передать Украине, не соответствуют ожиданиям Киева.