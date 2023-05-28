Лавров назвал планы по поставкам истребителей Киеву неприемлемой эскалацией

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» назвал планы западных стран поставить американские многофункциональные легкие истребители F-16 Украине «неприемлемой эскалацией». Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что все-таки есть на Западе разумные люди, которые это понимают», — указал министр.

По мнению Лаврова, решения по поводу оборонной помощи диктуют Вашингтон, Лондон и их сателлиты внутри Евросоюза.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что США поставили задачу «расчленить» и ослабить РФ, нанеся ей стратегическое поражение.

«Надеюсь, что разумные люди все-таки будут отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима», — резюмировал он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее министерство обороны Украины сообщало, что для полного возвращения контроля над территориями Украине необходимо 48 самолетов F-16.

Военный аналитик Шон Белл высказал мнение, что истребители F-16, которые Запад намерен передать Украине, не соответствуют ожиданиям Киева.