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Лавров назвал планы по поставкам истребителей Киеву неприемлемой эскалацией

Лавров назвал планы Запада отправить Украине истребители F-16 неприемлемой эскалацией

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» назвал планы западных стран поставить американские многофункциональные легкие истребители F-16 Украине «неприемлемой эскалацией». Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что все-таки есть на Западе разумные люди, которые это понимают», — указал министр.

По мнению Лаврова, решения по поводу оборонной помощи диктуют Вашингтон, Лондон и их сателлиты внутри Евросоюза.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что США поставили задачу «расчленить» и ослабить РФ, нанеся ей стратегическое поражение.

«Надеюсь, что разумные люди все-таки будут отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима», — резюмировал он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее министерство обороны Украины сообщало, что для полного возвращения контроля над территориями Украине необходимо 48 самолетов F-16.

Военный аналитик Шон Белл высказал мнение, что истребители F-16, которые Запад намерен передать Украине, не соответствуют ожиданиям Киева.

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