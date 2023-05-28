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В Британии заявили об отчаянных настроениях в рядах украинской армии перед контрнаступлением

The Telegraph: ВСУ занимаются усиленной вербовкой для задач контрнаступления

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Gleb Garanich/Reuters

Украинская армия, измотанная боями, отчаянно пытается восполнить свои ряды в преддверие контрнаступления, пишет The Telegraph.

По информации источника, Киев стремится пополнить свои «разбитые в боях Вооруженные силы в преддверии надвигающегося контрнаступления».

«Готовясь к предстоящей битве, официальные лица начали масштабную кампанию по набору в надежде заполнить пробелы, образовавшиеся из-за десятков тысяч потерь на полях сражений», — говорится в статье.

Как пишет СМИ, Киеву было отправлено огромное количество военной техники натовского стандарта — от британских танков Challenger 2 до ракет большой дальности Storm Shadow, однако именно пехоте будет отдана ключевая роль при штурме ВСУ.

Перед вербовщиками стоит огромная задача, сообщает The Telegraph. По данным источника из американской разведки, просочившихся в сеть, число убитых и раненых украинских военнослужащих может превышать 130 000 человек.

Один из украинских солдат заявил, что на Украине слишком эффективно убеждали людей в своем преимуществе в конфликте с Россией.

Ранее в США заявили, что Киев раздул тему контрнаступления ВСУ для получения оружия от Запада.

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