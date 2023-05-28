Вооруженным силам России удалось уничтожить гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» украинских военных на Херсонском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренного ведомства региона.

В общей сложности на данном направленно погибло более 10 военных Вооруженных сил Украины.

«Ночью артиллерийским огнем в районе н. п. Новокаиры уничтожена 122-мм гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери — шесть погибших военных ВСУ, двое получили ранения различной степени тяжести», — добавил собеседник агентства.

Также уточняется, что днем 27 мая артиллерийским огнем в районе населенного пункта Янтарное ликвидирована САУ 2С1 «Гвоздика» с экипажем из пяти человек и боекомплектом.

Ранее в Министерстве обороны России уточняли, что на Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 30 солдат.

Также РИА Новости обращали внимание, что число иностранных наемников в рядах ВСУ на Херсонском направлении достигло 500.