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Российские военные сообщили об уничтожении гаубицы Д-30 в зоне спецоперации

ТАСС: ВС России уничтожили САУ «Гвоздика» на Херсонском направлении

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Телеграм-канал «Military Media Center»

Вооруженным силам России удалось уничтожить гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» украинских военных на Херсонском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренного ведомства региона.

В общей сложности на данном направленно погибло более 10 военных Вооруженных сил Украины.

«Ночью артиллерийским огнем в районе н. п. Новокаиры уничтожена 122-мм гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери — шесть погибших военных ВСУ, двое получили ранения различной степени тяжести», — добавил собеседник агентства.

Также уточняется, что днем 27 мая артиллерийским огнем в районе населенного пункта Янтарное ликвидирована САУ 2С1 «Гвоздика» с экипажем из пяти человек и боекомплектом.

Ранее в Министерстве обороны России уточняли, что на Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 30 солдат.

Также РИА Новости обращали внимание, что число иностранных наемников в рядах ВСУ на Херсонском направлении достигло 500.

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Операция на Украине
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