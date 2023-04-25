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Медведев считает «тихий раздел» Украины соседями лучшим исходом, чем ядерная война

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале пишет, что «тихий раздел» Украины соседями является лучшим исходом, чем ядерная война.

«Озвучу парадоксальный тезис. В перспективе недоделанная уродливая польско-украинская конфигурация в чем-то выгодна России», — пишет Медведев.

Комментируя информацию о том, что Варшава и Киев готовят создание конфедеративного государства, Медведев отмечает, что стремление Польши получить репарации от Германии, кредиты от Евросоюза и военную помощь от США при получении доступа к украинским человеческим ресурсам является большей угрозой для Западной Европы, чем для России.

Украине же, в данном случае, уготована роль подчиненной территории с пораженным в правах населением. Медведев предостерегает украинцев от такого исхода, напомнив, что в период с 1920 по 1939 год, когда Западная Украина была частью Польши, местное население жило под гнетом, который породил явление украинского национализма и движение, возглавленное Степаном Бандерой.

Медведев резюмировал, что несмотря на все геополитические амбиции, Польша никогда не сможет стать равной России в вопросах военной и экономической мощи.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что никакие прогнозы о том, что у РФ кончатся снаряды, танки и ракеты, не сбылись.

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