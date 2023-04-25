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РИА Новости: боец «Шам» заявил, что ВСУ пока не пытаются наступать на Кременском участке

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AP

Командир батальона 6-го добровольческого отряда «Барс» с позывным «Шам» в беседе с РИА Новости заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не пытаются проводить контрнаступление на Кременском участке фронта в Донбассе.

По его словам, обстановка на этом участке является более-менее спокойной».

«Только минометные и артобстрелы, а наступательных действий пока нет, но это и в связи с плохой погодой. Основная задача у нас – не допустить прорыва противника, ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. – «Газета.Ru»), в первую очередь», — сказал российский военный.

Он также указал, что небольшие группы противника регулярно предпринимают попытки подойти к позициям РФ, проводя разведку на данном участке фронта. Кроме того, бойцы ВСУ активно используют беспилотники, добавил «Шам».

Ранее сообщалось, что бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» взяли опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта.

До этого РИА Новости писало, что группу иностранных наемников из состава французского иностранного легиона удалось уничтожить военным Западного военного округа на Кременском участке фронта в Донбассе.

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