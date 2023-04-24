СВР: Польша на фоне антинемецких настроений провела учения с условным противником с Запада

Польша на фоне антинемецких настроений провела учения с условным противником с Запада. Об этом говорится в заявлении главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина, передает РИА Новости.

В заявлении сказано, что наряду с «захватническими устремлениями в отношении западных регионов Украины» жители Польши поддаются антинемецким настроениям и опасаются возможных реваншистских претензий ФРГ относительно бывших германских территорий, отошедших к республике после Второй мировой войны.

Отмечается, что «подозрительность» к Германии уже проявляется на польском военном планировании.

«Фактически нынешняя Польша превращается в государство времен Ю. Пилсудского, когда Варшава конфликтовала со всеми соседями и жаждала территориальной экспансии», — говорится в заявлении Нарышкина.

Глава СВР добавил, что именно такую Польшу бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль накануне Второй мировой войны назвал «гиеной Европы»

Ранее сообщалось, что украинские военные на учениях в Польше оторвали башню танку Leopard 2А4.