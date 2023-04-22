Премьер Австралии: найдено судно с телами 1060 пленных, потопленное США во Вторую мировую

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что в субботу было найдено японское судно Montevideo Maru времен Второй мировой войны, потопленное американским флотом. Об этом он написал в Twitter.

Согласно сообщению Альбанезе, на борту судна были найдены останки 1060 пленных, в числе которых были 850 австралийских военнослужащих.

Японское судно Montevideo Maru было потоплено 1 июля 1942 года американской подводной лодкой. Этот случай считается крупнейшей морской катастрофой в истории Австралии.

Ранее сообщалось, что команда археологов из Национального института превентивных археологических исследований Франции (INRAP) обнаружила в нескольких метрах от оживленной железнодорожной станции в центре Парижа 50 могил в древнем некрополе, который находился на месте столицы, в античной Лютеции, порядка двух тысяч лет назад.

Kyodo News также передавало, что водолазы-глубоководники нашли каркас исчезнувшего неделю назад вертолета японских сил самообороны UH-60 Black Hawk и пять тел на глубине 106 метров под водой.