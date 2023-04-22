Минобороны: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Угледара

Начальник пресс-центра группировки сил «Восток» Александр Гордеев заявил об уничтожении опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара. Его слова приводит ТАСС.

По словам Гордеева, российскими войсками были уничтожены гаубицы и три минометных расчета украинских войск.

«Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 уничтожен опорный пункт противника с живой силой в районе Угледара», — добавил Гордеев.

Там же была пресечена разведка боем украинских войск. ВСУ потеряли пятерых солдат.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщал, что российская авиация в ходе спецоперации уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки.

На Авдеевском направлении артиллеристы поразили опорные наблюдательные пункты 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В районе села Острое уничтожена 152-мм гаубица противника Д-20, и 152-м самоходная гаубица рядом с Горняком.