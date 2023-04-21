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Шеф Пентагона Ллойд заявил, что Украина сейчас больше всего нуждается в системах ПВО

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Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Киеву сейчас больше всего необходимы системы противовоздушной обороны наземного базирования. Об этом он сообщил после заседания контактной группы по Украине, передает ТАСС.

«Прямо сейчас, как мы все считаем, Украине крайне необходимы средства ПВО наземного базирования», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности поставок украинской стороне истребителей.

Ранее Ллойд заявлял, что международная поддержка Украины остается сильной и подлинной. Он отмечал, что союзники будут поддерживать Киев столько, сколько необходимо.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече в Пентагоне с главой военного ведомства США вновь просил передать украинским вооруженным силам истребители F-15 и F-16.

5 апреля заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди говорил, что в Соединенных Штатах считают главным приоритетом для Украины поставки систем ПВО.

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