Боевой робот «Маркер» сможет запускать рой до 100 малоразмерных дронов

Перспективный робот «Маркер» получит возможность запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе, заявил РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика данных машин, НПО «Андроидная техника», Евгений Дудоров.

«Потенциально мы можем установить на «Маркер» контейнеры, в которых будут размещены до 100 таких беспилотников», — сказал он.

По его словам, на данный момент проведено уже несколько сотен вылетов дрона «БАС-80».

Дудоров выразил надежду, что испытания дрона завершатся в ближайшие три-четыре месяца.

Ранее военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов заявил, что боевой робот «Маркер» — очень эффективное оружие, его главные преимущества: легкость, возможность оснащения любыми огневыми средствами, отсутствие экипажа.