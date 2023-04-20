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Военный эксперт Литовкин уверен, что «Петра Великого» не выведут из состава ВМФ

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не будут выводить из состава Военно-морского флота (ВМФ) России, заявил в беседе с ФАН военный эксперт Виктор Литовкин. Ранее о возможном «списании» судна сообщили в ряде СМИ. По мнению собеседника агентства, такие слухи может распространять только противник.

«На мой взгляд, выведение «Петра Великого» из состава нашего военно-морского флота — такую информацию могли придумать только наши враги. Она просто не может соответствовать действительности. Другое дело, что этот крейсер могут поставить в док, на капитальный ремонт или модернизацию, и это займет немалое время. В этом случае он действительно может быть выведен из состава флота, но — только временно», — подчеркнул Литовкин.

Он напомнил, что «Петр Великий» является флагманом Северного флота ВМФ России, и его полное выведение из строя негативно скажется на боеспособности сил РФ.

Позднее РИА Новости со ссылкой на источник из сферы военно-морского планирования сообщило, что крейсер не планируется списывать и выводить из боевого состава ВМФ.

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