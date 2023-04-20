Ученый Эйсмонт связал вспышку над Киевом с «концом жизни какого-то космического аппарата»

Вспышка, замеченная над Киевом, могла быть фрагментами космического аппарата, которые добрались до поверхности Земли. Такое мнение ведущий сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт высказал в интервью Pravda.Ru.

По словам эксперта, это явление было связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, где космические аппараты или их фрагменты, как правило, сгорают. Он отметил, что некоторые части аппарата, которые плохо горят, могут достичь Земли и стать причиной разрушений.

«Те части космических аппаратов, которые добираются до поверхности Земли, уже не составляют их основную массу. Это некие не очень хорошо горючие фрагменты. То, что мы видим на Украине, похоже на такое явление. Просто действительно закончил свою жизнь какой-то космический аппарат», — сказал Эйсмонт.

19 апреля о яркой вспышке в небе сообщили жители Киевской области. Она появилась после объявления воздушной тревоги. Сирены зазвучали в области около 22:08 по московскому времени. Пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат говорил, что вспышка, вероятно, была связана с падением метеора.