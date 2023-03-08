Власти Херсонской области решили усилить контроль на блокпостах

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире телеканала «Таврия», что на местных блокпостах усилят контроль в целях безопасности населения и недопущения проникновения в регион людей со «злыми намерениями».

По его словам, он подписал распоряжение, которое обязывает «абсолютно все блокпосты усилить контроль за проезжающими людьми и автомобилями».

«Это все делается для безопасности наших жителей», — сказал политик.

Он указал, что будут жестко пресекаться все попытки проникнуть в область со «злыми намерениями, чтобы нанести вред».

«Люди, которые будут это делать, будут подвержены самым жесточайшим наказаниям», — отметил Сальдо.

Он добавил, что в области выстроили глубоко эшелонированную систему обороны.

Ранее сообщалось, что на подъездах к селам Любечане и Сушаны в Брянской области, атакованных диверсантами с Украины, правоохранительные органы выставили блокпосты.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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