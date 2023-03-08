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ПВО России за сутки сбили пять дронов и четыре снаряда, запущенные ВСУ с помощью HIMARS

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников и четыре снаряда ракетных систем залпового огня HIMARS, запущенных Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Системы ПВО сработали в районах населенных пунктов Новая Каховка и Николаевка в Херсонской области России, под селом Червоноармейское в Запорожской области, в районе сел Никольское Донецкой народной республики и Шипиловское Луганской народной республики.

По данным Минобороны, всего с начала специальной военной операции на Украине были уничтожены 398 украинских военных самолетов, 217 вертолетов, 3361 беспилотник, 410 зенитных ракетных комплексов, 8222 бронированных автомобиля, включая танки, 1055 реактивных систем залпового огня, 4300 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8798 единиц небронированной военной автомобильной техники.

Ранее Минобороны сообщило, что российские ПВО за сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».

Все новости на тему:
Операция на Украине
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