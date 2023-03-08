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В армии Израиля сообщили, что выпущенная из Газы ракета рухнула в районе границы

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Amir Cohen/Reuters

Запущенная в ночь на среду, 8 марта, из сектора Газа ракета рухнула в районе забора безопасности на израильской территории. Об этом заявил представитель армии Израиля в Telegram-канале.

«Сегодня утром в ходе поисков, проведенных в районе границы с сектором Газа, было установлено, что запущенная ночью из сектора Газа ракета упала в непосредственной близости от забора безопасности на территории Израиля», — уточнили в военном ведомстве.

Другие подробности по ситуации с запуском ракеты и обстановке на границе пока неизвестны.

Ночью представители армейского ведомства сообщали о сработавшем оповещении о воздушной тревоге в районах, которые прилегали к палестинскому анклаву.

Ранее армия Израиля утверждала, что шесть ракет выпущено из сектора Газа в сторону Израиля, пять перехвачено.

11 февраля система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватила ракету, которая была выпущена из сектора Газа.

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