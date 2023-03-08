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Столтенберг сообщил о наращивании производства боеприпасов в странах НАТО

Генсек НАТО Столтенберг: страны альянса наращивают производство оружия для поставок Киеву

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Yves Herman/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции сообщил, что многие страны альянса уже наращивают производство оружия и боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

«Я могу сказать, что многие страны НАТО <…> сейчас наращивают производство оружия и боеприпасов для увеличения поставок Украине», — сказал Столтенберг.

Он также приветствовал идею Евросоюза о совместных закупках боеприпасов для Киева и с целью пополнения собственных запасов.

В начале марта газета The Washington Post написала, что ЕС обсуждает выделение €1 млрд на ускорение поставок Украине снарядов для гаубиц.

Кроме того, в это же время обозреватель Калеб Ларсон в статье для Newsweek заявил, что техника НАТО для украинской армии станет бесполезной из-за долгих поставок боеприпасов.

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