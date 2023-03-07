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Министры обороны ЕС обсуждают в Стокгольме подготовку ВСУ и снабжение Киева боеприпасами

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David Mdzinarishvili/Reuters

В Стокгольме 7 и 8 марта проходит неформальное совещание министров обороны 27 стран ЕС, на котором обсуждается наращивание производства всех типов оружия и возможность отправки на территорию Украины большего количества снарядов. Об этом сообщается на сайте председательства Швеции в Совете ЕС.

Отмечается, что в совещании участвует генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также, по данным украинских СМИ, министр обороны Украины Алексей Резников.

Основная часть совещания запланирована на 8 марта. Стороны обсудят возможность решения проблемы нехватки боеприпасов у ВСУ. Предполагается также, что речь пойдет о тренировке военных Украины в странах ЕС.

Ранее Резников сообщил, что ВСУ «постепенно истощаются».

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